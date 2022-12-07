Cezayir’den BMGK’da reform ve daimi üyelik çağrısı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkenin kuzeybatısındaki Vahran (Oran) kentinde düzenlenen 9. Afrika'da Barış ve Güvenlik Sempozyumu'nun açılışında konuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğinde adaletsizlik olduğunu ve bunun yaklaşık 80 yıldır süregeldiğini savunan Lamamra, BMGK'da reform yapılması ve Afrika Birliği'ne daimi üyelik verilmesi çağrısında bulundu.
Lamamra, "Afrika, BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması ve yaklaşık 80 yıldır kendisine dayatılan tarihsel adaletsizliğe son vermek için davasını tekrar tekrar gündeme getirme hakkına sahiptir." dedi.
Küresel zorluklarla etkili ve verimli bir şekilde mücadele etmek için çoğulcu, katılımcı, kapsamlı ve dengeli bir sisteme acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lamamra, şunları söyledi:
"Cezayir, Afrika'da barış ve istikrar için aktif bir güç olarak rolünü oynamaya devam edecek ve sorunlara Afrika çözümlerinin uygulanmasına tam destek sağlayacaktır."
Cezayir, daha önce birçok kez BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika kıtasına karşı "tarihi adaletsizlik" olarak adlandırdığı duruma, iki daimi sandalye verilerek son verilmesi çağrısında bulunmuştu.
BM GÜVENLİK KONSEYİ
BM Güvenlik Konseyi, 10'u BM Genel Kurulu tarafından iki yılda bir seçilen, 5'i de daimi olmak üzere 15 ülkeden oluşuyor.
ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan daimi üyelerin veto yetkisi var, bu da BMGK'da bazı kararların verilmesini engellemelerini sağlıyor.
Şu anda BM Güvenlik Konseyi üyeliğinde Kenya, Gabon ve Gana olmak üzere 3 Afrika ülkesi bulunuyor.