Cezayir’den BMGK’da reform ve daimi üyelik çağrısı

"Cezayir, Afrika'da barış ve istikrar için aktif bir güç olarak rolünü oynamaya devam edecek ve sorunlara Afrika çözümlerinin uygulanmasına tam destek sağlayacaktır."

Cezayir, daha önce birçok kez BM Güvenlik Konseyi'nde Afrika kıtasına karşı "tarihi adaletsizlik" olarak adlandırdığı duruma, iki daimi sandalye verilerek son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

BM GÜVENLİK KONSEYİ

BM Güvenlik Konseyi, 10'u BM Genel Kurulu tarafından iki yılda bir seçilen, 5'i de daimi olmak üzere 15 ülkeden oluşuyor.

ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan daimi üyelerin veto yetkisi var, bu da BMGK'da bazı kararların verilmesini engellemelerini sağlıyor.

Şu anda BM Güvenlik Konseyi üyeliğinde Kenya, Gabon ve Gana olmak üzere 3 Afrika ülkesi bulunuyor.