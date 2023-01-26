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Giriş Tarihi: 26.1.2023 00:13

Chicago'da 25 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Chicago kentindeki 25 katlı bir binanın 15’inci katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 9 kata daha sıçradı. 90 dakikada kontrol altına alınan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

İHA
Chicago’da 25 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentindeki 25 katlı bir binanın 15'inci katında yerel saatle 10.00 sıralarında yangın çıktığı bildirildi. Yangının kısa sürede büyüyerek 9 kata daha sıçradığı aktarılarak, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.



Chicago İtfaiye Departmanı, yangının rüzgar nedeniyle büyüdüğünü belirterek, yangının başladıktan 90 dakika sonra kontrol altına alındığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, binanın 50 yaşında olduğunu ve 360 dairesi bulunduğunu belirtti.

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Chicago'da 25 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var
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