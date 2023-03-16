CHP’den ABD basınına: Demirtaş’ı hapisten çıkaracağız

Türkiyeseçimleri dünyanın gündeminden düşmüyor. "Muhalefet Erdoğan'ı yenerse..." konulu haberlere bir yenisi ABD merkezli Politico dergisinden geldi. Dergiye konuşan Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika başdanışmanı ve CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, kazanmaları halinde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını belirtti. Haberde Erdoğan'ın kaybetmesi halinde İsveç'in NATO üyeliğine yönelik vetonun sona ereceği yazıldı.