CIA, deneylerinde Danimarkalı yetimleri kullanmış

ABD'nin sınır ötesi topraklarda rol aldığı tartışmalı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Danimarka'daki skandal ortaya çıkarıldı. Çocuklara yönelik psikolojik zulmü deşifre eden, Danish Radio isimli yayın kuruluşu oldu. Habere göre ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı ( CIA), yüzlerce Danimarkalı çocuğun üzerinde deneylere imza attı. Bodrum katlarında gerçekleştirilen deneylerde yetim çocukların kullanıldığı belirlendi. Deneylerin, bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik kodları belirlemek için 1947'de konulan Nuremberg İlkeleri 'ni ihlal ettiği kaydedildi. The Search for Myself " isimli belgeselde yayınlanan detaylara göre 311 yetim çocuk, bu kapsamda kullanıldı. Çalışmaların 1960'larda başladığı ve deneylerin Danimarka'nın başkenti Kopenhag 'da bulunan Municipal Hastanesi 'nin bodrumunda yapıldığı vurgulandı. Çocukların da hastanenin yakınlarında yer alan yetimhanelerden toplandığı kaydedildi. Rus Sputnik ajansının Danimarka basınına dayandırdığı haberine göre film yapımcısı Per Wennick 'in deneylerde kullanılan çocuklardan biri olduğu aktarıldı. Wennick, deneyler kapsamında sandalyelere oturtulduklarını ve elleri, ayakları ve boyunlarına elektrokodlar verildiğini söyledi. Belgesele göre projenin arkasında ABD'li psikolog Zarnoff A . Mednick vardı. Deneyler kapsamında şizofreni ile çevre arasındaki bağlantının araştırıldığı bildirildi.