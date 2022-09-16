CIA işkence raporu ‘ulusal güvenlik’ için gizli kalacak

ABD'libir federal yargıç, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) yürüttüğü, "güçlendirilmiş sorgulama tekniklerinin" kullanıldığı terörle mücadele programına ilişkin belgelerin halk erişimine kapalı kalması gerektiğine karar verdi. Yargıç, "Rapor, ulusal güvenliği tehlikeye atacak, kamuoyunun ifşa konusundaki çıkarlarından çok daha ağır basan, CIA'in gözaltı ve sorgulama politikaları ve prosedürleri hakkında son derece gizli bilgiler içeriyor" dedi. CIA'in yürüttüğü, "güçlendirilmiş sorgulama tekniklerinin" kullanıldığı terörle mücadele programına ilişkin ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin yaptığı 6 bin 600 sayfalık değerlendirmenin özeti ve sonuçlarına ilişkin gizli rapor 2014 yılında basına sızmıştı.