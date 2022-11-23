Çifte standarda sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye gelen Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Harekâtı damga vurdu. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya'nın Türkiye'nin önemli ortaklarından biri olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Terörle mücadeledeki ortak bakışımızı tekrar değerlendirdik. PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ, birçok terör unsurlarıyla ilgili değerlendirmelerimizi ortaya koyduk. Bunlarla ortak şekilde mücadele etmenin esas itibarıyla insanlığı, dünyanın ve ülkemizin huzurunu ilgilendirdiğini ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, Türkiye'nin perasyonlarına yönelik Almanya'nın açıklamalarına ilişkin soru üzerine "İstiklal Caddesi'nde masum insanlar öldürüldü. O insanlara hiçbir orantı uygulanmadı. Polonya'ya 2 bomba düştü diye NATO ayağa kalktı. İnsanlar coğrafyalarına, dillerine, dinlerine, yaşadıkları bölgelere göre ayrıştırılamazlar" diye konuştu.Soylu, "Almanya'ya veya Avrupa'nın herhangi bir yerine, dünyanın herhangi bir yerine terör saldırısı olduğunda ne düşünüyorsak etrafımızdaki coğrafyadaki terör örgütlerine de aynı şekilde düşünülmesini istiyoruz. Etrafımızda bir terör devletine müsaade etmemiz mümkün değildir. Sınırlarımızı da milletimizi de korumak sorumluluğumuz, borcumuz ve ödevimizdir" dedi.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Türkiye'deki terör saldırılarını hatırlatarak, "Bundan dolayı üzüntümüzü ve başsağlığı dileklerimizi ifade ettim" dedi. Faeser, "Türkiye ile bundan böyle de bu mücadelede dayanışma halinde olmayı sürdüreceğimizi belirttim. Elbette terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çabalarını, girişimlerini büyük bir anlayışla karşılıyoruz, içinde bulunduğu durumdan dolayı. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki bütün bu hususlarda bir mücadelede alınan önlemlerin, atılan adımların orantılı olmasını göz önünde bulundurmak gerekir" şeklinde konuştu. PKK'nın Suriye uzantısı PDY/YPG'nin Almanya tarafından ne zaman terör örgütü listesine alınacağı soruna kaçamak cevap veren Faeser, Almanya'nın PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandıran ilk ülkelerden biri olduğunu ve ülkesinde PKK terör örgütünün finans kaynaklarını kesmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekâtın Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu belirterek "Türkiye'nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve buna saygı duyuyoruz" dedi.