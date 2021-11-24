Çifte vatandaşlık müjdesi

Eylül ayında yapılan genel seçimi kazanan Sosyal Demokrat Parti
(SPD
), Yeşiller
ve Hür Demokrat Parti
(FDP
) dün ortak bir basın toplantısında uzlaştıklarını açıkladı. Böylelikle 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden 59 gün sonra, partilerin kırmızı-sarı-yeşil renklerinden dolayı kamuoyunda "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendirilen yeni hükümetin kurulmasının yolu açılmış oldu. 21 Ekim'de başlayan koalisyon müzakerelerinde sona gelindiğini bildiren siyasiler, hükümeti en kısa süre içinde kurmak istediğini duyurdu. Yeni hükümetin 9 Aralık'ta göreve gelmesi bekleniyor.
GEÇİŞLER KOLAYLAŞACAK
Yeni hükümet, çifte vatandaşlığa imkân tanıyarak, birden fazla vatandaşlığa izin verilmesini kararlaştırdı. Aynı zamanda Alman
vatandaşlığına geçişler de kolaylaştırılacak. 5 yıllık bir ikametin ardından Alman vatandaşlığına geçmek mümkün olacak. Çok iyi şekilde uyum sağlayanlar ise üç yıl içinde Alman vatandaşlığına geçebilecek.
MÜSLÜMANLAR KORUNACAK
Hükümet, Alman vatandaşlığına geçişi teşvik etmek için kampanyalar düzenleyecek. Ülkede faaliyet gösteren Müslüman dernekler teşvik edilecek. Müslümanların giderek tehdit altında olması nedeniyle daha iyi koruma önlemleri alınacak. Irkçılıkla mücadele edilecek. Almanya
'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı Neo-Nazi terör örgütü NSU'nun kurbanları için bir dokümantasyon merkezi oluşturulacak.