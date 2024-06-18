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Giriş Tarihi: 18.6.2024

Çin 2030’da Rusya ve ABD’yi yakalayacak

Çin 2030’da Rusya ve ABD’yi yakalayacak
Stokholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) yıllık raporuna göre dünya çapında nükleer cephanelikler büyüyor. Uzmanlar, geçen yıl boyunca beşi resmi (İngiltere, Çin, Rusya, ABD, Fransa) ve dördü resmi olmayan (İsrail, Hindistan, Kuzey Kore, Pakistan) dokuz nükleer gücün yeni nükleer silahlar konuşlandırdığını söylüyor. Küresel stok şu anda 12 bin 121 nükleer savaş başlığından oluşuyor. Analistler, "Çin, gelecek 10 yılın sonunda Rusya ve ABD'nin sahip olduğu kadar kıtalararası balistik füzeye (ICBM) sahip olabilir" diyor.
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Çin 2030’da Rusya ve ABD’yi yakalayacak
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