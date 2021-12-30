Çin, 5 ABD vatandaşına yaptırım uygulayacağını açıkladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, basın toplantısında yaptığı açıklamada, aralarında eski ticaret bakanının da bulunduğu 5 kişinin Çin ana karasına, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne ve Makao'ya girmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Cao, söz konusu 5 kişinin Çin'deki varlıklarının dondurulacağını, Çin vatandaşları ve kurumlarıyla ticaret yapmasının da yasaklanacağını kaydetti.

ESKİ TİCARET BAKANI DA YAPTIRIM UYGULANAN KİŞİLER ARASINDA

Global Times'ın haberine göre de yaptırım uygulanan kişiler arasında eski Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu (USCC) Başkanı Carolyn Bartholomew yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazinesi geçen hafta Hong Kong Özerklik Yasası kapsamında 5 Çinli yetkiliye yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu.

Bu yaptırımları kınayan Cao, ABD'nin bu hamlesini "yasa dışı ve geçersiz" olarak nitelendirmişti.