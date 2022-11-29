Çin ile İngiltere arasında gerilim! Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı



Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang



"İNGİLİZLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GAZETECİ MUAF DEĞİL"



Çin'in Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "İngiltere tarafı, Çin'in Covid-19 politikası veya diğer iç işleri hakkında hüküm verecek konumda değil. Çin, gazetecilerin haber yapma hakkına saygı duyuyor, ancak ev sahibi ülkenin yasa ve düzenlemelerine uymak zorundalar. İngilizler de dahil olmak üzere hiçbir gazeteci muaf değil" ifadeleri kullanılarak, İngiltere'nin kendi Covid-19 politikalarında "ciddi sorunlar" olduğu belirtildi.

BBC muhabiri Lawrence, 27 Kasım'da Şanghay'da Covid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları takip ettiği sırada gözaltına alınmış ve birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.