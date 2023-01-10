Çin, Japonya’dan gelecek yolculara vize vermeyecek

Çin, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kendisine kısıtlama uygulayan ülkelere misilleme yapmaya devam ediyor. Çin, Güney Kore'nin ardından Japonya'dan da gelecek yolculara vize verilmesinin askıya alınacağını duyurdu.

VİZE VERİLMESİ ASKIYA ALINACAK

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çinli yolculara yönelik kısıtlamalarına açık bir yanıt olarak bugünden itibaren Japonya vatandaşlarına vize verilmesinin "askıya alınacağı" duyuruldu.

BAZI UÇUŞLARA KISITLAMA



Japonya, Çin'den gelen yolcuların negatif test sonucu ibraz etmeleri şartıyla ülkeye girmelerine izin verirken, Çin'den Japonya'nın bazı şehirlerine yapılan uçuşları ise kısıtlıyor.