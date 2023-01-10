Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin, Japonya'dan gelecek yolculara vize vermeyecek
Giriş Tarihi: 10.1.2023 20:29

Çin, Japonya'dan gelecek yolculara vize vermeyecek

Çin, Japonya’nın uyguladığı Covid-19 kısıtlamalarına tepki olarak Japonya’dan gelecek yolculara vize verilmesinin askıya alınacağını duyurdu.

İHA
Çin, Japonya’dan gelecek yolculara vize vermeyecek

Çin, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kendisine kısıtlama uygulayan ülkelere misilleme yapmaya devam ediyor. Çin, Güney Kore'nin ardından Japonya'dan da gelecek yolculara vize verilmesinin askıya alınacağını duyurdu.

VİZE VERİLMESİ ASKIYA ALINACAK

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Japonya'nın Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çinli yolculara yönelik kısıtlamalarına açık bir yanıt olarak bugünden itibaren Japonya vatandaşlarına vize verilmesinin "askıya alınacağı" duyuruldu.

BAZI UÇUŞLARA KISITLAMA

Japonya, Çin'den gelen yolcuların negatif test sonucu ibraz etmeleri şartıyla ülkeye girmelerine izin verirken, Çin'den Japonya'nın bazı şehirlerine yapılan uçuşları ise kısıtlıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin, Japonya'dan gelecek yolculara vize vermeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA