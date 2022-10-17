Çin liderinden Tayvan sözü

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) 20. kongresi başkent Pekin'de başladı. Ülkenin gelecek beş yıldaki siyasi doğrultusunu ve yönetim kadrolarını belirleyecek kongrenin açılışında konuşan Genel Sekreter ve Devlet Başkanı Şi Cinping, ÇKP Merkez Komitesi çalışma raporunu sundu. Tayvan'ın ana kara ile yeniden birleşmesini tamamlama sözü veren Şi, ayrılıkçı hareketlere karşı güç kullanma seçeneğini dışlamadıklarını vurguladı. Şi'nin konuşmasında, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın ana kara ile birleşmesini tamamlama sözünü verdiği bölüm en uzun alkışı aldı.