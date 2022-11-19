Çin polisinin New York şubesi endişe yarattı

Çin yönetiminin 5 farklı kıtadaki 30 ülkede yasadışı faaliyetler yürüttüğü öne sürülüyor. FBI Direktörü Christopher Wray, Çin'in New York'ta yasadışı "polis merkezleri" kurduğuna dair iddiaların endişelendirici olduğunu belirtti. Wray, "Bundan epey endişe duyuyorum. Bence Çin polisinin, gerekli şekilde iletişime geçmeden New York'ta 'şube' açmaya kalkışması şoke edici" dedi. İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Safeguard Defenders, kasımda yayımladığı raporda Çin'in 5 kıtadaki 30 ülkede 110 "polis merkezi" kurduğunu öne sürmüştü. Söz konusu polis merkezlerinin, Pekin yönetiminin yolsuzluğu önlemek amacıyla 2014'te başlattığı Tilki Avı Operasyonu kapsamında faaliyet gösterdiği düşünülüyor.