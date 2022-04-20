Çin, Rusya ile iş birliğini güçlendireceğini açıkladı

Le, iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Uluslararası siyaset nasıl değişirse değişsin, Çin, kazan-kazan iş birliği ve insanlığın geleceği için Rusya ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, iki ülkenin ortak çıkarlarını ortaklaşa korumaya, yeni bir uluslararası ilişkiler ve ortak bir toplumun inşasını teşvik etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Denisov da Rusya'nın her zaman Çin ile ilişkilerin geliştirilmesini diplomatik önceliği olarak gördüğünü, uluslararası eşitliği ve adaleti korumak için iki devlet başkanının belirlediği yönde kapsamlı stratejik koordinasyonu ve çok yönlü pratik iş birliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Taraflar; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS grubunu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesinde Çin-Rusya iş birliğinin derinleştirilmesinin yanı sıra Ukrayna'daki durum ve diğer uluslararası, bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.