Çin Rusya yakınlaşmasına sert tepki: Kırmızı çizgimiz olur

Borrell, Çinli diplomata, AB'nin bu konudaki endişesini dile getirdiğini aktararak, "Bunu yapmamalarını istedim. Bunun bizim için sadece endişe kaynağı olacağını değil ilişkimizde kırmızı bir çizgi olacağı gerçeğini dile getirdim. Bana 'bunu yapmayı planlamadıklarını' söyledi. İhtiyatlı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Blinken, dünkü açıklamasında, Biden yönetiminin savaşın başından bu yana Çin'i bu konuda uyardığını anımsatmış, Çin'in Rusya'ya doğrudan silah desteği vermesinin diğer ülkelerle de ilişkilerini etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.