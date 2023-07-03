Çin Savunma Bakanı Li, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yevmenov ile görüştü

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Li, Çin'in kapsamlı stratejik işbirliğini geliştirmek için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin ve Rusya'nın ortak çabalarıyla iki ülkenin orduları arasındaki ilişkilerin derinleşeceğini belirten Li, bu sayede ilişkilerinin yeni bir seviyeye çıkacağını ifade etti.

Li, donanmalar arasındaki iletişimin her düzeyde güçlendirilmesi ve düzenli olarak tatbikat yapılması konusunda da umutlu olduğunu dile getirdi.

Yevmenov da Çin ve Rus orduları arasındaki pragmatik işbirliğini geliştirmenin büyük öneme sahip olduğunu belirterek donanmalar arasındaki ilişkileri genişletme sözü verdi.

Çin'in ABD ile jeostratejik rekabetinin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, Pekin yönetimini "ortak düşman" algısıyla benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Moskova ile yakınlaştırmıştı.

Çin, her ne kadar savaşın ardından Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlara katılmasa da ABD ve Avrupa ile ekonomik ilişkilerine zarar vermemek için yaptırımların çerçevesine büyük ölçüde uymuştu.

Öte yandan Pekin, yaptırımların Avrupa ile Rusya arasındaki alışverişleri kısıtlamasıyla yön değiştiren ticaretten de kazanç sağlamış, savaşın ardından iki ülke arasındaki ticaret hacminin, başta enerji alanında arttığı gözlenmişti.

ABD ve Avrupa, Rusya'ya savaşta silah desteği sağlamaması yönünde Çin'i uyarırken Pekin, doğrudan silah satışı yapmasa da Moskova ile ortak askeri tatbikatlar dahil askeri işbirliğini sürdürmüştü.