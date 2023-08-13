Çin süper neslin peşinde

Çin, 1.4 milyar kişinin genetik verilerini kataloglayarak dev bir biyobanka oluşturmayı amaçlıyor. Independent'ın haberine göre, Pekin yönetimi, temmuzda hayata geçirdiği "Ulusal Genetik Araştırma" programıyla, ülkedeki birçok bilimsel merkez ve enstitüde depolanan verileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Her 5 yılda bir uygulanacak araştırmalarla toplanan veriler, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na aktarılacak. Söz konusu verilerde, özellikle yurttaşların ailelerinin genetik yapılarına ve kalıtsal hastalıklara odaklanılacak. Bu verilerle birlikte, biyobankaya hem yeni veriler eklenecek hem de halihazırda tutulan veriler tekrar gözden geçirilecek. Uygulama, farklı ırktan yurttaşların genetik bilgilerinin siyasi amaçlarla depolanması endişesini de tekrar gündeme getirdi.