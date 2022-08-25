Çin Tayvan Adası çevresindeki tatbikatlarını sürdürüyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2-3 Ağustos'ta Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından bölgede askeri hareketliliğini arttıran Çin, yeni bir tatbikata başlayacağını duyurdu. Tayvan'ın karşısındaki Fujian eyaleti kıyılarında 26-27 Ağustos tarihlerinde yapılacak tatbikatta gerçek mühimmatların kullanılacağı belirtildi.

GEMİLERİN BÖLGEYE GİRMESİ YASAKLANACAK

Çin Deniz Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün boyunca yerel saatle 06.00 ve 21.00 arasında Fujian'a bağlı Putian ve Fuqing şehirlerinde tatbikatlar yapılacak. Tatbikat süresince gemilerin belirtilen bölgelere girmesi yasaklanacak.

Çin, Tayvan'ı çevreleyen sularda balistik füze denemeleri de dahil olmak üzere geniş çaplı askeri manevralar başlatmış, savaş uçakları Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na sık sık tacizde bulunmuştu.

