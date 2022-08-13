Çin Tayvan geriliminde flaş karar! Tüm temaslar askıya alındı

Çin geçen hafta Ada'yı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye de yaptırım uygulayacağını bildirmişti. Pekin, ayrıca, Washington ile savunma alanındaki bazı görüşmeleri iptal etmiş, yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucuyla mücadele ve iklim değişikliği görüşmelerini de askıya almıştı.

Litvanyalı bakan yardımcısı ve 11 kişilik heyeti, bu hafta içinde Ada'yı ziyaret ederek hükümet temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı.