Çin Tayvan geriliminde yeni açıklama: Ada çevresinde tespit edildi

Tayvan'ın, Çin'in savunduğu gibi egemenlikle ilgili bir iç mesele olmadığını, bütün dünyayı ilgilendirdiği vurgulayan Blinken, "Pekin yönetiminin de giderek artan şekilde duyduğu mesaj bu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin ise Blinken'ın sözlerine tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Blinken'in sözlerini "saçma ve sorumsuzca" diye niteleyerek, "ABD bir süredir tarihi bilerek çarpıtıp ve görmezden gelerek Tayvan sorununda yanlış mesajlar veriyor. Tayvan ile resmi temaslardan kaçınma konusundaki tutumunu gevşetirken askeri bağlarını güçlendiriyor, 'Bugün Ukrayna, yarın Tayvan' diyor. Medyada ABD hükümetinin 'Tayvan'ı imha' planı olduğundan bahsediliyor. Sormadan edemiyoruz; ABD tam olarak neyi elde etmeyi istiyor?" diye konuşmuştu.

Sözcü Mao, "ABD'ye açık bir mesajımız var. Uçurum kenarında yürümeye son verin, bölme taktiklerinden vazgeçin, sınırları zorlamayı, kafaları karıştırmayı, dünyayı Tayvan konusunda yanıltmayı bırakın. Eğer ABD tutumunu değiştirmemekte ısrar eder ve yanlış yolda ilerlemeye devam ederse bunun gerçek sonuçları, ABD'ye gerçek bir bedeli olacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinin ardından, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.