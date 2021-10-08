Çin- Tayvan geriliminde yeni perde! ABD’den Çin’e uyarı: Baskıyı durdurun

"TAYVAN'A BAĞLILIĞIMIZ SAPASAĞLAM"

Price, ABD-Tayvan ilişkilerini de değerlendirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tayvan'a olan bağlılığımız sapasağlamdır ve inanıyoruz ki bu Tayvan Boğazı boyunca, daha geniş bölgede barış ve istikrarın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Ortak refahımızı, güvenliğimizi ve değerlerimizi geliştirmek için dostlarımız ve müttefiklerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Demokratik bir Tayvan ile bağlarımızı derinleştirmeye devam edeceğiz."