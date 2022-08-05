Çin ve ABD arasında ipler gerildi: İş birliği mekanizmaları bozuldu

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alındı.

Savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Cephe Komutanları Görüşmeleri, Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri'nin artık yapılamayacağı belirtildi.

Öte yandan yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele iş birliği mekanizmalarının ve iklim değişikliği görüşmelerinin askıya alındığı kaydedildi.

Pekin yönetimi, Pelosi ve ailesine de yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası kabul eden Pekin, Pelosi'nin ziyaretini "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğünü belirterek, sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.