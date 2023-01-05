Çin ve Filipinler'den "kontrolsüz" roket enkazı adımı: Uyarı sistemi oluşturulacak!

İki ülke liderleri, Filipinler Devlet Başkanı Ferninand Marcos Jr'ın Pekin ziyaretinin ardından yayımladıkları ortak açıklamada, "tarafların meteoroloji, uzay takibi, uzaktan ölçüm ve yönetim gibi alanlarda potansiyel işbirliği olanaklarının araştırılmasında mutabakata vardığı" belirtildi.

Açıklamada, "iki ülkenin, roket fırlatışlarıyla ilgili bir bilgi uyarı sisteminin oluşturulmasında, enkaz toplama ve iade prosedürlerinin belirlenmesinde birlikte çalışmaya hazır olduğu" ifade edildi.

Kasım 2022'de Çin'in güneyindeki Haynan Adası'ndan yapılan fırlatışın ardından bir roket parçasının Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in Thitu Adası'nın açığındaki sulara düşmesi, Çin Sahil Güvenliği ile Filipin Donanması arasında gerilime sebep olmuştu.

Filipinli denizciler, Ada'nın uzantısı olan kıyı kordonunun 540 metre açığında sürüklenen enkaz parçasını incelemek üzere iple karaya çekerken bir Çin sahil güvenlik gemisi tarafından engellenmiş, Çinli askerler, şişme botla gemiye yaklaşıp çekici ipi keserek nesneye zorla el koymuştu.

Çin'in uzay görevlerinde kullanılan roketlere ait parçalar, daha önce de Filipin kıyılarında görülmüştü. Üzerinde Çin bayrağı ve amblemleri olan parçaların, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi fırlatışlarının ardından dünyaya geri dönen taşıyıcı roketlerin enkazı olduğu sanılıyor.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülleri ve ikmal mekikleri yollamak için yaptığı fırlatışlarda taşıyıcı roketlerin yeryüzüne kontrolsüz dönüşüne izin verdiği için eleştiriliyor.