Çin ve Rusya’dan NATO’ya karşı ortak tavır

Ukrayna
ve Tayvan meselelerinde ABD ve Avrupa
ile karşı karşıya gelen Rusya ve Çin'den ortak tavır kararı geldi. Moskova ve Pekin yönetimleri dün yaptıkları açıklamayla dengeleri değiştirebilecek bir ortak açıklamaya imza attı. İki ülke, dış politikada birlikte hareket etme kararı aldıklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, dün Çin'i ziyaret etti. Putin, Çin'e ABD ve bazı Batılı ülkelerin boykot ettiği Pekin Kış Olimpiyatları çerçevesinde gitti. Ancak Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile görüşmesinde gündem Ukrayna kriziydi.
'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ'
Pekin'deki Putin-Şi görüşmesi kapsamında yapılan ortak açıklamanın hedefinde ABD, İngiltere, Avustralya ve Avrupa ülkeleri vardı. İki ülke, NATO'nun daha fazla genişlemesini istemediklerini duyurdu. AUKUS Paktı'nı kınadı. Putin ve Şi, ABD'yi Avrupa ve Asya-Pasifik'teki nüfuz çabalarına karşı uyardı, NATO'ya genişlemeyi durdurma ve "Soğuk Savaş dönemi yaklaşımlarına son verme" çağrısı yaptı. Olimpiyat Oyunları açılışı öncesinde, liderlerin televizyonda yayınlanan görüşmesinde Putin, Çin ve Rusya'nın, dış ilişkilerden ekonomik kalkınmaya kadar birçok alanda birbirini desteklediğini ifade etti. Rusya'dan Çin'e doğal gaz tedarikinin iki ülke arasındaki enerji işbirliğini artıracağını belirten Putin, Moskova'nın Pekin ile olan bağlarını "benzeri görülmemiş" şeklinde nitelendirdi.
MACRON, KİEV VE MOSKOVA'YI ZİYARET EDECEK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yı, ardından Ukrayna'yı ziyaret edecek. Macron'un 7 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Şubat'ta da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
ile görüşeceği belirtildi.
KREMLİN: PUTİN HERKESLE GÖRÜŞMEYE HAZIR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Türkiye'de görüşmesi ihtimaline ilişkin "Putin, gerekirse herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor ancak bunun için görüşme sonucunun ne olabileceği ve neyin tartışılacağı konusunda anlayışa ihtiyaç var" dedi.
ABD VE RUSYA ARASINDA 'SAHTE' SALDIRI GERGİNLİĞİ
ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna ordusunu haksız bir şekilde Moskova destekli ayrılıkçılara ya da Rusya'nın kendisine bir saldırıyla suçlayarak, Ukrayna'yı işgal etme bahanesi üretmeyi planladığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu iddiaları reddetti, "Saçmalık" olarak nitelendirdi.