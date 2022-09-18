Çin ve Tayvan’ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi de Ermenistan’da! Türkiye ve Azerbaycan’a skandal suçlama

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan'daki temaslarına başladı. Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde kışkırtıcı açıklamalarda bulundu.