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Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:11

Çin'de anaokulunda dehşet! Çocukları kucaklarında ambulansa taşıdılar

AA
Çin’de anaokulunda dehşet! Çocukları kucaklarında ambulansa taşıdılar

Çin'in Ciangşi eyaletindeki bir anaokulunda dehşet anları... 48 yaşındaki bir adamanaokuluna bıçaklı saldırı düzenledi. Üç kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı saldırıda polislerin çocukları kucaklarında ambulansa taşıdığı görüldü.

Çin'in Ciangşi eyaletindeki bir anaokuluna düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki bir erkeğin Anfu ilçesindeki bir anaokuluna gelerek bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, üç kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yaşlarının henüz bilinmediği ifade edilirken, Beijing Daily gazetesinin paylaştığı videolarda, bir polis memurunun ufak bir çocuğu ambulansa taşıdığı görülüyor.

Açıklamada, soyadının Liu olduğu tespit edilen saldırganın kayıp olduğu kaydedildi.

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Çin'de anaokulunda dehşet! Çocukları kucaklarında ambulansa taşıdılar
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