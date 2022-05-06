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Giriş Tarihi: 6.5.2022 16:28

Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı 53’e ulaştı

İHA
Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı 53’e ulaştı

29 Nisan'dan Çin'de çöken 8 katlı binadaki arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı. Yetkililer ölü sayısının 53'e çıktığını belirtti.

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde 29 Nisan'da çöken 8 katlı binada can kaybı artıyor. Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre günlerdir süren kurtarma çalışmaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Enkazda kalan tüm kişilere ulaşıldığı ve arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

10 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILMIŞTI

Çöken binanın enkazından 10 kişi sağ olarak çıkarılmıştı. Önceki gün gece saatlerinde yürütülen çalışmalarda enkazdan çıkarılan 10. kişi, olaydan 132 saat sonra kurtarılmıştı. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili 9 kişi tutuklanmıştı.

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Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı 53’e ulaştı
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