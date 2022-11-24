Çin’de günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor kırıldı

Çin, bir mevsim dönümüne daha artan Kovid-19 vakaları ve salgın kontrol tedbirleriyle giriyor. Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü ülkede, günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı. Çin anakarasında önceki gün hastalık belirtisi gösteren 4 bin 10, göstermeyen 27 bin 646 vaka tespit edildi, bir kişi hayatını kaybetti. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 29 bin 317 kişiyle 13 Nisan'da görülmüştü. Koronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin'de görülmüş ancak 1.4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir zaman 30 bini aşmamıştı.