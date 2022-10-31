Çin’de iPhone fabrikasında karantina altında tutulan işçiler firar etti

Foxconn'un dün yaptığı açıklamada, gönüllü olarak tesiste kalmak veya tesisi terk etmek isteyen tüm işçilerin güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılacağı, işçilerin haklarının korunacağı belirtilmişti. Foxconn'un tesisindeki karantina uygulamalarının hala sürdüğü, tesiste "kapalı devre yönetim" uygulandığı ve işçilere her gün PCR testi yapıldığı kaydedilmişti. Fabrikadaki işleyişin ve imalatın görece istikrarlı durumda olduğu kaydedilerek, salgından "az sayıda" kişinin etkilendiği belirtilmiş fakat net bir sayı ise verilmemişti.

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana "sıfır-Covid" stratejisi adı altında hızlı temas takibi, yoğun test ve uzun süreli karantina gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor.