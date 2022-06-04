Çin’de koronavirüs çalışanlarının halka şiddeti büyüyor! İşte şoke eden görüntüler!

Tüm dünyayı son iki senedir etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri, Çin'de görülmeye devam ediyor. Salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin, geçtiğimiz aylardan itibaren "sıfır vaka" politikası nedeniyle yeniden karantina uygulamaları başlatmıştı.

Koronavirüsle mücadelede sert yöntemler kullanan Çin hükümeti, art arda koyduğu yasaklarla büyük tepki toplamıştı.

SİVİLLERİ TEKME TOKAT DÖVÜYORLAR

Aylar boyu süren koronavirüs yasakları, ülke halkının gerilimini üst safhalara taşıdı. Sivil huzursuzluğun yaşandığı ülkede tepkileri yeni kaynağı ise sağlık görevlileri oldu. Salgının başladığı tarihlerde "kahraman" olarak nitelendirilen, koruyucu kıyafetler giyerek sokaklarda koronavirüs yasaklarını uygulayan sağlık görevlilerinin uygulamaları giderek sertleşti.