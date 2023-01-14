Çin’de koronavirüs krizi büyüyor! Can kaybı 60 bine yaklaştı

Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı kontrol ve önleme tedbirlerinin terk edeceğini bildirmesinin ardından ilk kez ölüm verilerini açıkladı.

Ulusal Sağlık Komisyonu, daha önce vaka, hasta ve ölüm sayılarını günlük olarak açıklamayı bıraktığını duyurmuş, ölüm istatistiklerinin tutulmasında ise yeni standartlar getirerek yalnızca birincil ölüm sebebi virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliği olan can kayıplarını Kovid-19'dan sayacağını bildirmişti.

Çin, geçen ay başında tedbirleri kaldırmasından bu yana ülkede vaka sayısı hızla artarken bugüne dek tek ülkede görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya bulunuyor. 1,4 milyar nüfuslu ülkede kış aylarında 1 milyardan fazla kişinin enfekte olacağı tahmin ediliyor.