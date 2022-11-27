Çin’de Kovid-19 salgınında vaka rekoru

Çin'de koronavirüs salgınında 35 bin 183 yeni vaka ile günlük vaka sayısı, art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 709'u asemptomatik olmak üzere toplam 35 bin 183 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste üçüncü gün rekor kırıldı. Yeni vakaların çoğu Çin'in güneyindeki Guangzhou ile güneybatısındaki metropollerden Chongqing'de kaydedildi. 32 milyon nüfuslu Chongqing'de bir önceki güne göre vaka sayısı yaklaşık yüzde 20 artarak 7 bin 721 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Guangzhou'da ise 7 bin 419 yeni vaka bildirildi. Başkent Pekin'de ise günlük vaka sayısı önceki güne göre yüzde 58 artış göstererek 2 bin 595'e yükseldi. Hebei, Sichuan, Shanxi ve Qinghai eyaletlerinde de binden fazla yeni vaka görüldü. Ülkede son 24 saatte koronavirüsten ölüm ise olmadı.