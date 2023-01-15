Çin’de Kovid-19’dan 50 günde 60 bin ölü

Çin'de geçen ay başında Kovid-19 politikasındaki ani yön değişikliği ile sıkı kontrol tedbirlerinin gevşetilmesinden bu yana virüs veya buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle 60 bine yakın kişinin öldüğü bildirildi.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Tıp İşleri Direktörü Jiao Yahui, sağlık kurumlarının 8 Aralık-12 Ocak arasında Kovid-19'dan 59 bin 938 ölüm bildirdiğini duyurdu. Jiao, 5 bin 503 kişinin doğrudan Kovid-19 enfeksiyonunun yol açtığı solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 54 bin 435 kişinin ise Kovid- 19 enfeksiyonu ile birlikte kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi altta yatan rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Söz konusu dönemde hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 80.3 olarak kayıtlara geçerken, ölenlerin yüzde 90.1'inin 65 yaş ve üzeri, yüzde 56.5'inin de 80 yaş ve üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.