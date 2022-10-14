Çin’de protesto sansürü: Görsellere erişim engeli geldi

Çin'in başkenti Pekin'de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Kongresi öncesi Devlet Başkanı ve ülkenin Kovid-19 politikalarını eleştiren protestolarla ilgili görsellere sosyal medyada erişilemiyor. Al Jazeera'de yer alan habere göre, pazar günü başlayacak ve Şi'nin üçüncü dönem parti başkanlığını güvence altına alması beklenen ÇKP Kongresi öncesi ülkede güvenlik ve denetleme mekanizmaları en üst seviyeye çıkarıldı.

"TEST DEĞİL YEMEK İSTİYORUZ"

Olağan dışı durumların bildirilmesi için gönüllülerin görevlendirildiği Pekin'de ek güvenlik kontrolleri uygulanıyor.