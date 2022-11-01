Çin’de sayısal lotoyu kazanan adamın ‘aile sevgisi’ şaşırttı: Eşim asla öğrenmeyecek!

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde, kimliğini gizli tutan bir kişi sayısal loto ödülü için aldığı 40 bilette aynı 7 numarayı işaretledi.
Sonuçların açıklanmasının ardından 80 yuan'a (11 dolar) aldığı 40 biletten 30 milyon dolar kazanan kişi, ödülünü almaya kimliğini gizli tutmak için çizgi film karakteri kostümü giyerek geldi.
"KENDİLERİNİ ÜSTÜN GÖRMESİNLER"
Ailesinin kibirli ve tembel hale geleceğinden endişe duyduğu için ödülü kazandığını gizleyeceğini ifade eden talihli, "Eşime ve çocuğuma söylemedim. Kendilerini diğer insanlardan daha üstün görebileceklerinden ve gelecekte çok çalışmamalarından endişeliyim" dedi.