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Giriş Tarihi: 1.11.2022 16:45

Çin'de sayısal lotoyu kazanan adamın ‘aile sevgisi’ şaşırttı: Eşim asla öğrenmeyecek!

İHA
Çin’de sayısal lotoyu kazanan adamın ‘aile sevgisi’ şaşırttı: Eşim asla öğrenmeyecek!

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yaşayan bir adam, sayısal lotodan tam 30 milyon dolar para ödülü kazandı. Kazandığı büyük ikramiyeyi teslim almaya giden talihlinin giydiği kostüm ise şaşkınlık yarattı. Çizgi film karakteri kılığına giren adamın bunu yapmasındaki neden ise şaşkınlık yarattı.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde, kimliğini gizli tutan bir kişi sayısal loto ödülü için aldığı 40 bilette aynı 7 numarayı işaretledi.

Sonuçların açıklanmasının ardından 80 yuan'a (11 dolar) aldığı 40 biletten 30 milyon dolar kazanan kişi, ödülünü almaya kimliğini gizli tutmak için çizgi film karakteri kostümü giyerek geldi.

"KENDİLERİNİ ÜSTÜN GÖRMESİNLER"

Ailesinin kibirli ve tembel hale geleceğinden endişe duyduğu için ödülü kazandığını gizleyeceğini ifade eden talihli, "Eşime ve çocuğuma söylemedim. Kendilerini diğer insanlardan daha üstün görebileceklerinden ve gelecekte çok çalışmamalarından endişeliyim" dedi.

Daha önce de sayısal lotodan ufak meblalar kazandığını ifade eden kişi, "Sayısal loto biletlerini hobi olarak alıyorum ve ailem bu durumu önemsemiyor. Ayrıca çok fazla para harcamıyorum ve sayısal loto bana bir umut ışığı sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Sayısal loto talihlisi parayı nasıl değerlendireceğine dair henüz bir plan yapmadığını da sözlerine ekledi. Para ödülünden 5 milyon yuan'ı yardım kuruluşlarına bağışlayan kişiye vergi kesintisinin ardından 24 milyon dolar (171 milyon yuan) kaldı.

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Çin'de sayısal lotoyu kazanan adamın ‘aile sevgisi’ şaşırttı: Eşim asla öğrenmeyecek!
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