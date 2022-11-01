Çin’de sayısal lotoyu kazanan adamın ‘aile sevgisi’ şaşırttı: Eşim asla öğrenmeyecek!

Daha önce de sayısal lotodan ufak meblalar kazandığını ifade eden kişi, "Sayısal loto biletlerini hobi olarak alıyorum ve ailem bu durumu önemsemiyor. Ayrıca çok fazla para harcamıyorum ve sayısal loto bana bir umut ışığı sağlıyor" açıklamasında bulundu.