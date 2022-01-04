Çin’de toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi

Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletindeki Bijie kentinde dün yerel saatle 19.00 sıralarında bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor.

ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Bijie Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'dan 14'e yükseldiği bildirildi. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

BİNDEN FAZLA PERSONEL SEVK EDİLDİ

Acil hizmetler, itfaiye ve kamu güvenliği birimlerinden binden fazla personel, arama kurtarma çalışmasına sevk edildi.