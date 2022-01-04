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Giriş Tarihi: 4.1.2022 19:48 Son Güncelleme: 4.1.2022 19:48

Çin'de toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

İHA
Çin’de toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi

Çin'in Guizhou eylatinde bir şantiyede meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Acil hizmetler, itfaiye ve kamu güvenliği birimlerinden binden fazla personel, arama kurtarma çalışmasına sevk edildi.

Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletindeki Bijie kentinde dün yerel saatle 19.00 sıralarında bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor.

ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Bijie Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'dan 14'e yükseldiği bildirildi. Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve kazanın nedeninin araştırıldığı aktarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

BİNDEN FAZLA PERSONEL SEVK EDİLDİ

Acil hizmetler, itfaiye ve kamu güvenliği birimlerinden binden fazla personel, arama kurtarma çalışmasına sevk edildi.

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Çin'de toprak kayması: Hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
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