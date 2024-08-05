Çin’de üniversitede evlilik bölümü açılıyor

Çin'de 2024'ün ilk üç ayında yeni evliliklerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azaldı. Evliliklerin sayısının azalması ve azalan doğum oranlarına karşılık yetkililer harekete geçti. Çin'deki Sivil İşler Üniversitesi, evlilikle ilgili kültürü destekleyip geliştirmek adına yeni bir evlilik bölümü açacağını duyurdu. Program "Çin'in olumlu evlilik ve aile kültürünü öğrencilere aktarmayı ve Çin'in evlilik geleneklerindeki reformunu ilerletmeyi" amaçlıyor ve bu yıl 12 eyaletten 70 öğrenci alacak.