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Giriş Tarihi: 13.12.2021 08:42 Son Güncelleme: 13.12.2021 08:43

Çin’de yük gemisi battı: 9 ölü, 2 kayıp

İHA
Çin’de yük gemisi battı: 9 ölü, 2 kayıp

Çin'de 14 kişilik bir mürettaba sahip yük gemisi battı. Korkunç olayda 9 mürettabat hayatını kaybederken, kayıp olan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletindeki Yantai kenti açıklarında 'Tianfeng 369' isimli yük gemisi battı. Gemide 14 mürettebatın bulunduğu aktarılarak, mürettebattan 9'unun hayatını kaybettiği, 2'sinin kayıp olduğu ve 3'ünün ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Beihai Kurtarma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.43'te kaza hakkında ihbar aldıklarını ve ardından bölgeye kurtarma operasyonu için bir kurtarma helikopteri ve bir kurtarma gemisinin gönderildiği aktarıldı. Açıklamada, kayıp olan 2 mürettebat için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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Çin’de yük gemisi battı: 9 ölü, 2 kayıp
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