Çin’deki ‘çocuk sahibi olma korkusu’ mercek altında

Çin, insanları daha fazla bebek sahibi olmaya teşvik etmek için sürekli çaba sarf etmesine rağmen düşmeyi sürdüren doğum oranıyla boğuşurken halkın "çocuk sahibi olmakla ilgili korkusunu" anlamak üzere bir anket yapacak. Ulusal Sağlık Komisyonu'na bağlı Çin Nüfus ve Kalkınma Araştırma Merkezi, durgunlaşan doğum oranının temel sebeplerini araştıracak çalışmada, 150 ilçedeki 1500 topluluktan 30 bin kişiyle görüşüleceğini aktardı. Global Times, anketin insanların "çocuk sahibi olmakla ilgili çekince ve korkularını" analiz etmeyi ve doğurganlığa destek politikalarını geliştirmek için kamu kurumlarına veri sunmayı amaçladığını bildirdi. Söz konusu anket, 2021'de ülke genelinde yapılan aile ve doğurganlık anketinden beri bu türdeki ilk çalışma.