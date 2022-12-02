Çin’den ABD’ye petrol ve tahıl kaçakçılığı suçlaması

"AMERİKALILAR, KENDİ DİLEDİKLERİNİ YAPIYORLAR"

ABD'nin bir yandan "kurallara dayalı uluslararası düzeni" savunurken, diğer yandan uluslararası hukuku ve kuralları ihlal etmekle suçlayan Cao, şunları kaydetti:

"ABD, 'kurallardan' söz ettiğinde, genelde yalnızca kendi çıkarlarına hizmet etmek veya hegemonyasını sürdürmek için bahane bulmaya çalışıyor. Fransa'nın eski Washington Büyükelçisi Gerard Araud'un ve pek çoklarının söylediği gibi, 'Amerikalılar, kendi dilediklerini yapıyorlar, kendi tanımladıkları uluslararası hukuka aykırı olsa bile.' İşte dünyanın geri kalanı bu düzeni böyle görüyor."