Çin’den ABD’ye protesto: Güdümlü füze taşıyan muhrip...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD gemilerinin seyrüsefer serbestisi bahanesiyle güç gösterisi yaptığını ve bölgede gerilim yaratmaya çalıştığını savundu. Sözcü Cao, "Bu, özgürlük ve açıklık ilkesine bağlılık değil, bölgesel barış ve istikrarı bozmaya yönelik bilinçli bir girişimdir." dedi.

TAYVAN BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

ABD'nin güdümlü füze taşınan "USS Milius" savaş gemisinin dün Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirilmişti. ABD Donanmasının Pasifik'teki 7'nci Filosundan yapılan açıklamada, "Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Milius, 23 Kasım'da Tayvan Boğazı'ndaki uluslararası sularda, uluslararası hukuka uygun rutin seyir faaliyeti gerçekleştirmiştir." ifadesi yer almıştı.

Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik ilkesine bağlılığını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "ABD silahlı kuvvetleri uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve hareket etmeyi sürdürecektir." değerlendirmesine yer verilmişti.

Tayvan'ı ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilimlere sebep oluyor.