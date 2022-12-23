Çin’den ABD’ye sert mesaj! ’Kafa kafaya çarpışırız’

"ARKADAN BIÇAKLAMA"

Washington'ın bir yandan Çin'i çevreleme politikası izlerken diğer yandan diyalog arayışında olmasının anlamsız olduğunu söyleyen Vang, "ABD işbirliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı." ifadesini kullandı.

Vang, sıfır toplamlı oyun mantığına dayalı bir rekabetin yalnızca sürtüşmeyle ve "kafa kafaya çarpışmayla" sonuçlanacağına dikkati çekerek "Bu tavır makul rekabete değil, akıl dışı baskıcılığa yol açıyor. Farklılıkları yönetmek yerine çatışmayı artırıyor. Geçmişte Çin'e karşı başarılı olmadı, gelecekte de olmayacak." değerlendirmesini yaptı.