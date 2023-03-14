Çin’den AUKUS ittifakına tepki

Çin, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın oluşturduğu AUKUS ittifakının, Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar edinmesi için çizdikleri yol haritasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, "Üç ülkenin kendi jeopolitik çıkarları uğruna uluslararası toplumun endişelerini tamamen göz ardı ettiklerini, hata ve tehlike yolunda gittikçe daha fazla ilerlediklerini gösteriyor" dedi. Öte yandan AUKUS toplantısı sonrası konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Çin'in "dünya düzenine karşı bir meydan okumayı temsil ettiğini" belirtti. AUKUS Paktı kapsamında alınan karar, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde artan gücünü dengelemeyi hedefliyor.