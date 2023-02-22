Çin'den BM'ye Kuzey Akım boru hatlarına "sabotaj" iddialarını soruşturma çağrısı

Çin, Birleşmiş Milletlere (BM), Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntıların sabotajdan kaynaklandığı iddiasının soruşturulması çağrısında bulundu. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, Güvenlik Konseyinin dünkü toplantısında yaptığı konuşmada, birçok ülkenin, sızıntılara bazı devlet aktörlerinin bilinçli eylemlerinin sebep olduğuna ilişkin şüpheleri dile getirdiğini belirterek, olayın soruşturularak sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

ACİL SORUŞTURMA TALEBİ

Rusya'nın BM öncülüğünde acil soruşturma başlatılması çağrısını desteklediklerini ifade eden Cang, "Kuzey Akım boru hatlarında olan şeyin bir kaza olmadığı giderek açık hale geliyor. Fiziksel koşullar düşünüldüğünde devlet dışı bir aktörün böylesi bir hasarı tek başına verebileceğini düşünmek zor." dedi.

Konuşmasında ABD'li gazeteci Seymour Hersh'in, ABD donanmasının NATO'nun "Baltık Harekatı-22" sırasında boru hatlarına uzaktan kontrol edilebilen patlayıcılar yerleştirdiği iddiasına da değinen Cang, "Sınır ötesi altyapıya yönelik her bilinçli sabotaj kötü niyetli eylemdir. Ne olduğunun ve kimin yaptığının ortaya çıkarılmaması kötü niyetlilere yaptıklarının yanlarına kalacağı mesajını verecektir." ifadelerini kullandı.

KUZEY AKIM 1 VE 2 BOTU HATTINDA NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Avrupa doğal gaz akışını kesmesinde yaklaşık bir ay sonra, 26 Eylül 2022'de, Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 yerden sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

Danimarka, İsveç ve Almanya tarafından yürütülen soruşturmaların ardından, sızıntıların boru hatlarındaki patlamalardan kaynaklandığı, olayın kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğu bildirilmişti.