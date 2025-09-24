Çin’den çığır açan buluş: Pencereler enerji üretecek
ÇİN'in Nanjing Üniversitesi'nden bilim insanları, pencereleri görünümünü değiştirmeden enerji kaynağına dönüştüren CUSC adlı yeni güneş yoğunlaştırıcı teknolojisi geliştirdi. Optik mühendisi Wei Hu, "CUSC tasarımı, güneş enerjisi teknolojisini çevredeki yapılara estetikten ödün vermeden entegre etmede ileriye doğru atılmış bir adım" dedi. Çığır açan teknoloji, yüksek binaları temiz enerji santrallerine çevirmeyi ve karbon emisyonunu milyarlarca ton azaltmayı hedefliyor.