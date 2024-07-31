Çin’den Haniye suikastına ilişkin açıklama: Bölgesel istikrarsızlığı artırabilir

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Dünyanın peş peşe tepki gösterdiği saldırıya ilişkin Çin'den de açıklama geldi.

"BÖLGESEL İSTİKRARSIZ DAHA DA ARTABİLİR"

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesi kınanırken, olayın bölgesel istikrarsızlığın daha da artmasına yol açabileceği ifade edildi.