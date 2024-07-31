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Giriş Tarihi: 31.7.2024 10:45

Çin'den Haniye suikastına ilişkin açıklama: Bölgesel istikrarsızlığı artırabilir

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başketni Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın bölgesel istikrarsızlığın daha da artmasına yol açabileceği ifade edildi.

İHA
Çin’den Haniye suikastına ilişkin açıklama: Bölgesel istikrarsızlığı artırabilir

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı. Dünyanın peş peşe tepki gösterdiği saldırıya ilişkin Çin'den de açıklama geldi.

"BÖLGESEL İSTİKRARSIZ DAHA DA ARTABİLİR"

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesi kınanırken, olayın bölgesel istikrarsızlığın daha da artmasına yol açabileceği ifade edildi.

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Çin'den Haniye suikastına ilişkin açıklama: Bölgesel istikrarsızlığı artırabilir
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