Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin'den koronavirüse karşı antikor kokteyli: Yüzde 80 etkili...
Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:23 Son Güncelleme: 10.12.2021 15:37

Çin'den koronavirüse karşı antikor kokteyli: Yüzde 80 etkili...

İHA
Çin’den koronavirüse karşı antikor kokteyli: Yüzde 80 etkili...

Çin, Covid-19’a karşı yeni bir tedavinin geliştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada koronavirüse karşı iki antikor kokteyli geliştirildiği belirtildi. Antikor kokteylinin hastaneye yatış ve ölüm oranında yüzde 80 azalma sağladığı belirtildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, BRII-196/BRII 198 kombinasyonuyla geliştirilen tedavinin faz 3 çalışmalarında yüksek riskli hastalar için hastaneye yatış ve ölüm oranında yüzde 80 azalma sağladığı sonuçlarının elde edildiği kaydedildi.

Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden yapılan açıklamada, ilacın Covid-19'u hafif ve normal atlatan hastalar, 12-17 yaş arası çocuklar ile hastaneye yatış ve ölüm oranı yüksek hastalar için onaylandığı bildirildi.

OMİCRON MUTASYONU İÇİN ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Brii Mali İşler Müdürü Li Ankang, Omicron mutasyonunun ilaç üzerinde nasıl bir etki göstereceğine ilişkin araştırmanın sürdüğünü ve sonuçların 2 hafta içinde belli olacağını söyledi. İlacın Covid-19'un önlenmesinde de kullanıldığını ifade eden Ankang, Çin ve ABD dışındaki bölgelerdeki kullanım için potansiyel ortaklarla birlikte çalışılacağını belirtti. Önceliğin Güney Afrika, Brezilya ve Meksika gibi ilacın faz 3 denemelerine başlanmış olan ülkelere verileceği de açıklandı.

İlaç onay almadan önce Çin'de yaklaşık 900 hastada kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'den koronavirüse karşı antikor kokteyli: Yüzde 80 etkili...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA