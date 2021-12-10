Çin’den koronavirüse karşı antikor kokteyli: Yüzde 80 etkili...

OMİCRON MUTASYONU İÇİN ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Brii Mali İşler Müdürü Li Ankang, Omicron mutasyonunun ilaç üzerinde nasıl bir etki göstereceğine ilişkin araştırmanın sürdüğünü ve sonuçların 2 hafta içinde belli olacağını söyledi. İlacın Covid-19'un önlenmesinde de kullanıldığını ifade eden Ankang, Çin ve ABD dışındaki bölgelerdeki kullanım için potansiyel ortaklarla birlikte çalışılacağını belirtti. Önceliğin Güney Afrika, Brezilya ve Meksika gibi ilacın faz 3 denemelerine başlanmış olan ülkelere verileceği de açıklandı.

İlaç onay almadan önce Çin'de yaklaşık 900 hastada kullanıldı.