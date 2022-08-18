Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi
Giriş Tarihi: 18.8.2022 20:24 Son Güncelleme: 18.8.2022 21:00

Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi

İHA
Çin’e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile başlayan Çin-Tayvan geriliminde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan’ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" girdiğini açıkladı.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahasına" (ADIZ) girdiğini duyurdu. Bu uçakların 25'inin de orta çizgiyi geçtiği aktarıldı.

"SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ"

Çin'in hareketlerini takip ettiklerini bildiren bakanlık, "Tarafımızca sinyal karıştırıcı devreye sokulmuş, hava sahasına ihlal yapan uçaklara uyarı gönderilmiştir. Hava savunma sistemleri aktif hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bu sistemler arasında Sky Bow III uçaksavar ve 35 mm Çift Namlulu Uçaksavar olduğu bilgisi paylaşıldı.

5 UÇAK "ORTA ÇİZGİ'Yİ GEÇMİŞTİ

Bakanlık bir önceki gün yaptığı açıklamada, Çin'a ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin ADIZ'e girdiğini duyurmuş ve uçaklardan 5'inin orta çizgiyi geçtiğini bildirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'e ait 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA