Çin’i tayfun vurdu: Onlarca kişi kayıp

Çin'in doğu kesimini etkisi altına aldıktan sonra ülkenin kuzeyine doğru ilerleyen Doksuri Tayfunu, başkent Pekin'de hafta sonundan bu yana şiddetli yağışlara yol açtı. Dün bir nehirde 2 kişinin cesedine ulaşılan Pekin'de 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 11'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 2'sinin kurtarma çalışmalarına katılan personel olduğu açıklandı. Kayıp durumdaki 27 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Pekin, cumartesi gününden bu sabah saatlerine kadar ortalama 260 milimetre yağış aldı. Yağışlardan en çok 470,2 milimetre ile Mentougou bölgesi ve 414,6 milimetre ile Fangshan semti etkilendi. Şiddetli yağışın vurduğu Mentougou ve Fangshan'daki yollar sular altında kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi. Fengtai semtinde ise bir köprü de yağışlar nedeniyle çöktü.