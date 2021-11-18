Çin’in hipersonik füze hamlesi endişelendirdi: ABD’den itiraf gibi açıklama

'YETERİNCE YAKIN'

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Generali John Hyten, CBS News'e verdiği özel bir röportajda, "Bu, birçok şeyi değiştirme potansiyeline sahip çok önemli bir yetenek. Ayrıca olası bir nükleer çatışmada, ilk kullanılacak silahlar.' dedi.

Hyten, 'test sırasında füzenin hedefi vurup vurmadığına' yönelik soruya, 'yeterince yakın' cevabını verdi